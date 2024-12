Doni ai bimbi ricoverati in Pediatria a Cuneo: Babbo Natale arriva in autoscala, scortato dai Supereroi [FOTO]

Un appuntamento immancabile per i vigili del fuoco di Cuneo. Ogni anno, nei giorni che precedono il Natale, regalano doni, serenità e allegria ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, in collaborazione con l'associazione di volontariato ABIO.

Babbo Natale è arrivato in autoscala, facendosi sollevare fino al quarto piano del nosocomio, con il sacco in spalla pieno di doni da distribuire ai bambini e scortato da due Supereroi.

<figure class="image"> </figure>Un clima di festa nel reparto diretto dalla dottoressa Eleonora Tappi e tanti sorrisi, con un po' di stupore, per i piccoli pazienti e le loro famiglie, in un momento certamente non facile ma comunque in un clima di grande accoglienza e positività, nonostante tutto.