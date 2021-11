Aggressione alla troupe Mediaset a Cuneo: la coppia verrà giudicata con rito abbreviato

Non era presente Rancourt Dainet Cruz in aula del tribunale di Cuneo dove ha preso il via il procedimento penale che vede coinvolti lui e la sua compagna, Micol Wuitnej Ballatore, in seguito all’episodio accaduto l’aprile scorso, in corso IV Novembre a Cuneo. Qui, una troupe Mediaset, che stava effettuando un servizio per la trasmissione “Fuori dal Coro”, è stata aggredita dal 30enne di origine cubane, Cruz, che armato di catena ha colpito la giornalista Carmela La Gatta e sfondato il vetro dell’auto di servizio.

Secondo le ricostruzioni, la giornalista stava per avvicinare la compagna dell’uomo, Micol Wujtney Ballatore, per intervistarla sul tema “ladri di case”, quando è intervenuto Cruz che ha iniziato a minacciare e colpire l’inviata alle braccia e alle gambe. La coppia, assistita dall’avvocato Antonio Foti, si trova attualmente sotto accusa al tribunale di Cuneo. A costituirsi parte civile, la giornalista Carmela La Gatta, i componenti della troupe, i cameraman e gli addetti alla sicurezza, e la Srl "Time Television".

Rancourt Dainet Cruz deve rispondere dei reati di lesioni e minacce, i capi sono entrambi aggravati, di danneggiamento e violenza privata. Micol Wujtney Ballatore invece è sotto accusa di minacce aggravate. Entrambi gli imputati verranno giudicati con rito abbreviato.

Il 25 marzo, la discussione.