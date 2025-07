Chiusa Pesio, rondone incastrato sotto il tetto: salvato dai vigili del fuoco

A San Bartolomeo, frazione del comune di Chiusa Pesio, intorno alle 10.30 è scattato l’allarme per un rondone rimasto incastrato sotto il tetto di un’abitazione.

Il volatile, probabilmente in cerca di riparo, aveva infilato una zampa tra le perline del sottotetto, rimanendo bloccato e incapace di liberarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra dotata di autoscala dal Comando provinciale di Cuneo.

L’operazione di recupero si è svolta in sicurezza e senza complicazioni. Fortunatamente il rondone non presentava ferite: è stato liberato sul posto e si è allontanato in volo poco dopo.