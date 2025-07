Si perde nei boschi di Ormea, ritrovata dopo un'ora dai vigili del fuoco

Gita movimentata per una coppia di turisti liguri in cerca di funghi nei boschi di Ormea. Iniziata come una normale avventura della domenica a un certo punto i due decidono di separarsi, ma lei non è rientrata all'auto.

Poco dopo mezzogiorno, così, il marito preoccupato lancia l'allarme. La moglie non ha nemmeno con sé il proprio cellulare per essere rintracciata.



Scatta la ricerca da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Ormea e Garessio, che fortunatamente ha avuto esito positivo dopo circa un'ora.



La donna è stata ritrovata in salute verso le 13.30, aveva perso l'orientamento non riuscendo a ritrovare il sentiero per il rientro. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari e relativo trasporto in ospedale per gli accertamenti di rito e nemmeno quello dell'elicottero per un'ispezione aerea.



La coppia si è potuta riunire e, dopo lo spavento, proseguire insieme il resto della giornata di svago.