Furti sulle auto nei parcheggi dei supermercati: due arresti a Cuneo

Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti della Questura di Cuneo hanno arrestato due cittadini di origine magrebina, residenti fuori provincia, ritenuti presunti responsabili di una serie di furti aggravati commessi su autovetture parcheggiate nei pressi dei centri commerciali cittadini.

Determinante per l’individuazione dei due uomini è stata la segnalazione di una donna che li aveva visti allontanarsi a bordo di un’auto subito dopo aver messo a segno un colpo. Immediatamente allertate, le pattuglie delle U.O.P.I. e della Squadra Volante sono riuscite a rintracciarli e procedere al loro arresto.

Condotti in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che i due erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di tessere bancomat e Postepay intestate a due cittadine cuneesi, vittime nella stessa mattinata del furto delle rispettive borse.

Le indagini avviate nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di raccogliere riscontri significativi sia sui furti denunciati che sul presunto utilizzo illecito dei bancomat. I due uomini avevano con sé 1.250 euro in contanti, somma della quale non hanno saputo giustificare la provenienza.

Dopo l’arresto, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Cuneo. In seguito alla convalida del provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Cuneo.