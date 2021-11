A Mondovì torna "Aspettando il Natale"

Dopo l’esperienza virtuale della rassegna condotta lo scorso anno in conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha reso impossibile la realizzazione delle letture sceniche in presenza, all'avvicinarsi del Natale, come ormai da tradizione, ritornano gli appuntamenti di “Aspettando il Natale”, la rassegna letteraria-teatrale rivolta alle famiglie, dedicata al pubblico dei lettori più giovani.

La rassegna fa parte delle iniziative del progetto "Nati per Leggere - Piemonte" realizzato, nel Monregalese, con il concorso finanziario della Compagnia di San Paolo di Torino. Nasce per offrire l’opportunità di riscoprire momenti di serenità familiare allontanando, per un attimo, la frenesia consumistica della modernità e stimolare, avvicinare e appassionare adulti e bambini ai libri, in modo attivo e creativo.

L’iniziativa è un’occasione di aggregazione e di fruizione dell’arte del racconto in un contesto ludico-creativo.

I tre incontri previsti, rivolti principalmente ai bambini della fascia di età 4-8 anni, e che avranno inizio alle ore 15,30, si svolgeranno presso i locali della Biblioteca Civica di Mondovì Piazza (Via Gallo, 12). Gli spettacoli sono aperti a tutti ed al termine di ogni incontro verrà offerta una piccola merenda ai presenti.

Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di sabato 27 novembre, sabato 4 e 11 dicembre 2021.

Il primo appuntamento, sabato 27 novembre, proporrà “Sbuchi”, presentata da Elisa Dani. Una settimana più tardi, il 4 dicembre, sarà la volta di “Un salto sul sofà fa rima con felicità” di e con Marina Berro e Paola Dogliani. Chiuderà la rassegna, sabato 11 dicembre, lo spettacolo “Il dono più bello” di e con Elena Griseri.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, l’iniziativa verrà proposta solo a un limitato gruppo di persone: si richiede pertanto l’accompagnamento di non più di una persona adulta per ogni minore, munita di Green Pass.

Quanti interessati all’iniziativa sono invitati pertanto a prenotare la propria presenza allo spettacolo prescelto, contattando la biblioteca civica ai seguenti recapiti:

Biblioteca Civica di Mondovì

Tel. 0174 43003

e-mail: cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it