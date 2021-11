Nel chiosco del nuovo parco Parri di Cuneo una terrazza (accessibile) sulla collina

Riguarderanno via Bodina e via Avogadro gli interventi di completamento del progetto di realizzazione del nuovo parco Ferruccio Parri di Cuneo, e hanno avuto ampia trattazione nell'incontro della V^ commissione consiliare tenutosi nella serata di ieri (mercoledì 17 novembre).



L'architetto Antonello Piccirillo ha presentato gli interventi sul percorso ciclopedonale lungo via Bodina e sul chiosco del parco.



La pista ciclopedonale

L'intervento come descritto da Piccirillo coinvolge l'intera estensione di via Bodina che oggi ospita una pista ciclopedonale, l'aiola e il marciapiede non pavimentato verso la strada. "Puntiamo a mantenere dove possibile l’aiola centrale, rifare la pavimentazione della pista ciclopedonale a tratti degradata e pavimentare anche il marciapiede verso la strada livellando i cigli emergenti - ha sottolineato Piccirillo - ; gli attraversamenti pedonali verranno allargati e meglio collegati alla pista stessa, puntando alla più ampia trasversalità tra marciapiede e superficie del parco possibile".



In corrispondenza con gli ingressi al parco l'aiola verrà interrotta e verrà realizzato uno spazio pedonale più ampio e sicuro.



Il nuovo chiosco e la rampa

Il progetto di realizzazione del chiosco sulla collina del parco ha subito alcune importanti modifiche: ospiterà i servizi igienici, un locale per impianti tecnici, un bar con locali di servizio e spazio per tavolini all’interno, all'esterno coperti e, infine, una suggestiva terrazza superiore completamente visitabile e fruibile dai visitatori.



"In una delle prossime commissioni illustreremo il bando per la gestione del chiosco - aggiunge l'assessore - : io credo che la gestione debba essere la stessa del chiosco e della terrazza, ma che non debba funzionare in maniera esclusiva. Vogliamo portare entro la fine dell’anno il bando, ed entro la primavera avere operativa la struttura".



La principale novità riguarda proprio la terrazza, e il fatto che vi si potrà accedere tramite una rampa adatta anche ai portatori di handicap, capace di offrire una vista spettacolare sull'intero parco urbano.



L'intervento di ampliamento del chiosco - che passa dall'essere sostanzialmente un container a diventare una parte attiva e fruibile del parco - secondo l'assessore Davide Dalmasso ha un'incidenza sulla spesa totale del cantiere urbano pari al 7% (170.000 euro circa); l'iniziativa in via Bodina invece, necessariamente esterna, peserà sul bilancio dell'amministrazione per 150.000 euro.



"Per la gestione del chiosco realizzeremo un bando specifico - ha detto Dalmasso - . Sistemeremo anche la rotonda di via Bodina dal punto di vista Arboereo, e rimoduleremo i parcheggi che dalla rotonda vanno verso il San Paolo con lo scopo di restringere l'asse stradale".



L'assessore ha poi sviscerato il progetto sulla viabilità di via Avogadro e via don Orione, finanziato con 199.000 euro di fondi ministeriali. L'amministrazione si propone di accordare a pedoni e ciclisti una più ampia sicurezza realizzando un attraversamento semaforico su via Avogadro, mentre all'incrocio con via don Orione l'idea sarebbe di realizzare una piazza attraversante, un incrocio rialzato con le stesse caratteristiche viarie attuali; infine si proseguirà con la ciclabile da via Avogadro verso corso Nizza, congiungendola con quella tra corso Nizza e San Rocco Castagnaretta e con l'asse rettore verso piazza della Costituzione, arretrando gli alberi presenti nell'incrocio di tre metri all'interno verso l'area verde che li ospita.