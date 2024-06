Montezemolo, crolla copertura di una casa disabitata: si vigila sulla Provinciale 661

A Montezemolo sono in corso le operazioni di messa in sicurezza di una struttura disabitata, la cui copertura è crollata in via Maestra. Le travi stanno facendo pressione sulla parete che dà verso la Provinciale 661, che da Murazzano va a Dogliani.

Sul posto soni intervenuti i vigili del fuoco di Mondovi e quelli di Cuneo con una piattaforma dotata di cestello aereo. Sono presenti anche i carabinieri che stanno gestendo la viabilità e il primo cittadino Marco Giacosa. Alle 15.30 le squadre erano ancora sul posto.

I vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, erano intervenuti anche questa mattina sulla A6 Torino-Savona (altezza Murazzano), dopo che una cabina elettrica dell'Enel aveva preso fuoco. L'intervento, che è avvenuto insieme ai tecnici dell'Enel, ha risolto la situazione.