Dal Pnnr 310 mila euro per un doppio intervento nel comune di Valgrana

Tra gli stanziamenti del Pnnr per la Valle Grana, oltre a quello più cospicuo riservato al Colle del Fauniera, c'è un doppio intervento finanziato sul comune di Valgrana.

Si tratta di un totale di 310 mila euro. Il primo per il proseguimento dei lavori per realizzare una strada, già in costruzione, che porta al Vallone della Lucca con uno stanziamento previsto di 210 mila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con 100 mila provenienti dai fondi stanziati dal Viminale si realizzerà l'allargamento di una strada verso il vallone San Matteo che garantirà il passaggio anche a mezzi agricoli più pesanti, garantendo una situazione viaria migliore per chi opera (o intenderà operare) nel settore primario in questa zona.

"Auspichiamo - spiega il sindaco Albino Arlotto - con questi fondi e questi interventi di attuare uno sviluppo tale, volto al mantenimento delle persone in questi luoghi.”

Gli interventi riguardano 67 comuni della Granda con oltre 40 milioni di stanziamenti su progetti finanziabili rivolti al rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.