PMI DAY: Confindustria Cuneo ha incontrato le scuole superiori di Alba

Raccontarsi per spiegare un concetto che contraddistingue il proprio lavoro d’impresa non è mai semplice. In occasione della giornata nazionale dedicata alle piccole e media imprese, la Confindustria Cuneo ha incontrato, in presenza, presso il Pala Alba Capitale, in piazza San Paolo, circa 150 studenti delle scuole medie superiori albesi (Istituto Cillario Ferrero, Istituto Einaudi, Liceo Govone, Liceo Cocito), e, in streaming, altri 240 giovani.



Questa mattina (venerdì 19 novembre) si sono intervallati sul palco Domenico Annibale (Annibale Viterie di Racconigi), Edoardo Benassi (Benassi-ReLife Group di Guarene), Beppe Incarbona (Ironika di Marene), Annalisa Pastore (Bipaled di Bra), Giorgio Proglio (ZetaBi di Alba), Alberto Ribezzo (Antica Dispensa Bricco Bastia di Monforte d’Alba), Matteo Rossi Sebaste (Golosità dal 1885 di Grinzane Cavour) e Nicoletta Trucco (Torrefazione Caffè Excelsior di Busca).



I relatori, seguendo il modello Ted, con presentazioni brevi, dirette e accattivanti, hanno raccontato la loro esperienza lavorativa, partita da una vocazione che li ha portato a capire quanto sia importante il valore dell’eccellenza. Una parola che, a loro detta, racchiude tre importanti aspetti: le idee che fanno crescere, il capitale umano formato dalla risorsa dei lavoratori, e il capitale economico che permette di sviluppare un prodotto o un servizio.



L’importanza dell’essere digitali in ogni settore lavorativo, di seguire la propria passione per farla diventare un lavoro, e di capire come il luogo di lavoro sia importante anche a livello psicofisico, sono stati ulteriori argomenti dei relatori che hanno coinvolto i ragazzi in una mattinata in cui il mondo della scuola e quello del lavoro si sono avvicinati, in chiave futura.