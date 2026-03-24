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Attualità | 24 marzo 2026, 14:13

Una nuova bilancia a sedia per la RSA di Govone grazie alla solidarietà dei cittadini

Donazione frutto della raccolta fondi promossa dall’associazione “Fai entrare il sole nelle case di riposo”, con la collaborazione della parrocchia e il sostegno di aziende e commercianti locali

La cerimonia di consegna della sedia

La cerimonia di consegna della sedia

Con una semplice cerimonia alla presenza del sindaco Giampiero Novara e del presidente della casa di riposo Fondazione Residenza “SS. Carlo e Francesco” di Govone Emilio Cantamessa è stata consegnata ieri, lunedì 23 marzo, una bilancia pesapersone professionale elettronica a sedia alla RSA locale, utile alle persone con difficoltà di deambulazione ed equilibrio.

La raccolta fondi è stata organizzata dall’associazione "Fai entrare il sole nelle case di riposo", onlus costituita nel 2022 nel fossanese, e operante in tutta la provincia di Cuneo, con l’organizzazione di eventi benefici e donazioni in favore di case di riposo e RSA, e come si legge nella loro presentazione di “sostegno sociale e umano, ma anche di concreto aiuto alle piccole e medie case di riposo del territorio”.

Per l’acquisto della bilancia a sedia, donata alla RSA govonese, c’è stata la fattiva collaborazione della parrocchia guidata da don Andrea Chiesa, che in occasione delle celebrazioni eucaristiche nel concentrico, e nelle frazioni di San Pietro e Canove ha potuto avvalersi delle donazioni della popolazione. Anche commercianti e aziende della zona hanno contribuito alla spesa, per un’apparecchiatura giudicata dalla responsabile di struttura Monica Tordellamolto valida e adatta alle persone anziane che possono avere dei problemi a rimanere in equilibrio su una bilancia classica”.

Tra i benefattori anche la cantina Produttori di Govone e l’azienda AUTO SOS di Torino.

Alla cerimonia, conclusa con una merenda insieme ad alcuni ospiti della struttura che accoglie oggi 44 anziani ed è al massimo della capienza, erano presenti il segretario generale di “Fai entrare il sole nelle case di riposo", Antonello Cravero e il responsabile della comunicazione Mario Gadaleta, che ha sottolineato la generosità dei cittadini del piccolo centro roerino e ricordato il prezioso supporto del vescovo della diocesi albese monsignor Marco Brunetti.

Silvano Bertaina

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