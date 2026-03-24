Una nuova bilancia a sedia per la RSA di Govone grazie alla solidarietà dei cittadini

Con una semplice cerimonia alla presenza del sindaco Giampiero Novara e del presidente della casa di riposo Fondazione Residenza “SS. Carlo e Francesco” di Govone Emilio Cantamessa è stata consegnata ieri, lunedì 23 marzo, una bilancia pesapersone professionale elettronica a sedia alla RSA locale, utile alle persone con difficoltà di deambulazione ed equilibrio.

La raccolta fondi è stata organizzata dall’associazione "Fai entrare il sole nelle case di riposo", onlus costituita nel 2022 nel fossanese, e operante in tutta la provincia di Cuneo, con l’organizzazione di eventi benefici e donazioni in favore di case di riposo e RSA, e come si legge nella loro presentazione di “sostegno sociale e umano, ma anche di concreto aiuto alle piccole e medie case di riposo del territorio”.

Per l’acquisto della bilancia a sedia, donata alla RSA govonese, c’è stata la fattiva collaborazione della parrocchia guidata da don Andrea Chiesa, che in occasione delle celebrazioni eucaristiche nel concentrico, e nelle frazioni di San Pietro e Canove ha potuto avvalersi delle donazioni della popolazione. Anche commercianti e aziende della zona hanno contribuito alla spesa, per un’apparecchiatura giudicata dalla responsabile di struttura Monica Tordella “molto valida e adatta alle persone anziane che possono avere dei problemi a rimanere in equilibrio su una bilancia classica”.

Tra i benefattori anche la cantina Produttori di Govone e l’azienda AUTO SOS di Torino.

Alla cerimonia, conclusa con una merenda insieme ad alcuni ospiti della struttura che accoglie oggi 44 anziani ed è al massimo della capienza, erano presenti il segretario generale di “Fai entrare il sole nelle case di riposo", Antonello Cravero e il responsabile della comunicazione Mario Gadaleta, che ha sottolineato la generosità dei cittadini del piccolo centro roerino e ricordato il prezioso supporto del vescovo della diocesi albese monsignor Marco Brunetti.