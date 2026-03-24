Si riasfalta il manto stradale, ad Alba chiude strada dei Magliani

Per lavori di ripristino del manto stradale è istituita la chiusura totale al transito veicolare di strada Dei Magliani, all’altezza del passaggio a livello al Km 62+313, con preavviso di percorso alternativo dalle ore 19 di venerdì 27 marzo alle ore 8.00 del giorno successivo.
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