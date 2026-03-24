Interruzione energia elettrica ad Alba lunedì 30 marzo

Ad Alba è in programma un’interruzione programmata dell’erogazione di energia elettrica per interventi di manutenzione sugli impianti. E‑distribuzione, Unità Territoriale di Cuneo, ha comunicato al Comune che la sospensione interesserà la mattinata di lunedì 30 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle 12.30.
Le vie coinvolte sono quelle del centro città indicate con i seguenti intervalli civici: Piazza Michele Ferrero, da 8 a 10b; Via Einaudi, numero 3 e da 3b a 5; Corso Italia, numero 2. L’interruzione riguarda solo i clienti alimentati a bassa tensione, mentre i servizi essenziali collegati a media tensione restano in esercizio.
Durante i lavori, ricordano da E‑distribuzione ed Enel, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata per consentire prove tecniche o variazioni operative. Per questo motivo le aziende invitano i cittadini a non abbassare la guardia e a evitare, per tutta la durata dell’intervento, l’utilizzo degli ascensori per non correre il rischio di restare bloccati in caso di riaccensione improvvisa della corrente.