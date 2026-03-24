Coldiretti Cuneo esplora “Il vino secondo la Gen Z”

Negli ultimi vent’anni il consumo di vino in Italia è sceso da 29,3 a 21,8 milioni di ettolitri, segnando un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo che riguarda non solo il nostro Paese, ma l’intero contesto europeo e globale. È un dato che racconta una trasformazione in atto: diminuiscono i consumi tradizionali, ma crescono nuove modalità di approccio al vino, soprattutto tra i più giovani, sempre più orientati verso qualità, sostenibilità ed esperienza.

È in questo scenario che si inserisce l’incontro “Il vino secondo la Gen Z. Trend, comportamenti d’acquisto e strategie per conquistare i nuovi consumatori”, in programma martedì 31 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Vittorio Riolfo (Via Vittorio Emanuele, 19 Alba), organizzato da Coldiretti Cuneo e Coldiretti Giovani Impresa Cuneo.

Il convegno si propone di offrire strumenti concreti di lettura e di azione, partendo dall’analisi dei comportamenti della Generazione Z. Ad aprire i lavori sarà Vincenzo Russo, professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso l’Università IULM di Milano, che approfondirà i meccanismi cognitivi ed emotivi che guidano le scelte dei consumatori, con un focus specifico sulla percezione del vino tra i giovani e sulle più recenti ricerche legate ai loro stili di consumo. Un contributo che consentirà di comprendere come i valori associati al vino stiano evolvendo e quali leve attivare per dialogare in modo efficace con le nuove generazioni.

A seguire, Simona Sandri, digital specialist di Well Com, analizzerà l’evoluzione della comunicazione nel settore vitivinicolo, soffermandosi sui nuovi linguaggi visivi e narrativi che emergono sui social media e sulle piattaforme digitali. Attraverso esempi concreti, verranno messi in evidenza i contenuti e gli approcci capaci di generare maggiore coinvolgimento tra i giovani, superando i codici tradizionali e aprendo nuove prospettive per il racconto del vino.

All’incontro prenderanno parte anche i Consorzi di Tutela, chiamati a portare il proprio contributo in un confronto diretto con il territorio e con il sistema produttivo locale, sempre più attento alle dinamiche di mercato e alle opportunità offerte dall’innovazione.

“Il settore vitivinicolo sta vivendo una fase di cambiamento importante – sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – in cui diventa fondamentale comprendere le nuove modalità di consumo e i linguaggi delle giovani generazioni. Non si tratta solo di vendere un prodotto, ma di saperne raccontare il valore, il legame con il territorio e il lavoro che c’è dietro ogni bottiglia. Occasioni come questa servono proprio a fornire strumenti concreti alle imprese per affrontare con consapevolezza queste sfide”.

“Parlare ai giovani significa anche saper ascoltare – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – e comprendere che il vino oggi deve essere comunicato in modo diverso, più diretto e autentico. La Generazione Z cerca esperienze, trasparenza e coerenza: elementi che il nostro territorio può offrire, ma che vanno valorizzati con strumenti e linguaggi adeguati. Questo incontro rappresenta un’occasione importante per accompagnare le nostre aziende in questo percorso di evoluzione”.

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