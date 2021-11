Brillanti risultati all'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi e liceo classico primo

Il Liceo Classico Arimondi di Savigliano si è classificato primo sulla base dei dati provinciali nella graduatoria stilata dal portale Eduscopio della Fondazione Agnelli.

La ricerca, condotta a livello nazionale, individua ogni anno le scuole migliori sulla base dell’andamento degli studi universitari o dell’inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma. Nel caso del Liceo Classico Arimondi, i voti conseguiti ed i crediti ottenuti all’università dai suoi studenti ne hanno determinato il successo. Con un indice Fga (che abbina i due parametri di valutazione) di 86,72 è risultato il migliore.

“Questo risultato costituisce per noi una grande soddisfazione – dice Luca Martini, Preside dell’I.I.S. Arimondi-Eula di cui il Liceo fa parte – che premia il lavoro appassionato degli insegnanti, l’impegno dei nostri studenti e rappresenta il coronamento del lavoro della comunità educativa nel suo complesso.

Il Liceo Classico propone valori culturali ed etici senza tempo, che rimangono estremamente attuali anche nella società contemporanea in cui si vede una diffusione della tecnologia senza precedenti. È un indirizzo di studi che offre molto e mantiene una notevole vitalità: guarda al passato ma per aprire nuove strade verso il futuro”.

L’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi ha ottenuto risultati di rilevo anche in altri indirizzi di studio presi in considerazione dal portale Eduscopio: in particolare il Liceo Scientifico si è piazzato al terzo posto tra quelli del nostro territorio, con un indice Fg di 83,07.

Questo risultato evidenzia l’andamento molto buono in ambito universitario degli studenti dello Scientifico e le prospettive interessanti che si dischiudono per chi compie tale scelta, che sta innovando costantemente l’approccio metodologico, con un’attenzione specifica alla didattica per competenze ed ai laboratori.

Positivi sono inoltre i risultati degli indirizzi tecnici dell’Arimondi Eula: nello specifico l’Istituto si è classificato al secondo posto nella ricerca della Fondazione Agnelli per quanto riguarda la coerenza tra studi intrapresi e lavoro svolto dopo il diploma. Molto interessanti sono poi le percentuali di occupazione post-diploma che consentono agli studenti di inserirsi rapidamente ed in modo soddisfacente nel mondo del lavoro.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del Liceo Classico Arimondi e ai brillanti risultati degli altri indirizzi di studio, che confermano la nostra scuola come punto di riferimento tra le realtà educative del territorio” conclude Martini.

Per le famiglie interessate, i prossimi appuntamenti con le giornate di porte aperte all’Arimondi Eula in vista delle iscrizioni sono: sezione Licei Savigliano (classico, scientifico, scienze applicate) sabato 27 novembre e sabato 18 dicembre dalle 14.30 alle 18. Venerdì 19 novembre ore 20.45 serata di presentazione on line (si accede direttamente dal sito www.arimondieula.edu.it); sezione Tecnici (geometri, ragionieri) Savigliano sabato 4 dicembre dalle 14.30 alle 18.

Per appuntamenti e informazioni orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it; orienta.saviglianotecnici@arimondieula.edu.it; tel. 0172.715514.

Sezione Racconigi (Liceo Scientifico, geometri, Itis) porte aperte sabato 20 novembre e sabato 11 dicembre dalle 14.30 alle 18. Serata di presentazione on line (si accede direttamente dal sito www.arimondieula.edu.it) venerdì 26 novembre alle 20.45. Per appuntamenti e informazioni orienta.racconigi@arimondieula.edu.it; tel. 0172.83660.