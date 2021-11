Ceva, il Centro di Formazione Professionale intitolato a Ernesto Rebaudengo

Giornata speciale per il Centro di Formazione Professionale di CFP Cebano monregalese, sede di Ceva che, da oggi, sabato 20 novembre, porta il nome del prof. Ernesto Rebaudengo.



La giornata è stata un’occasione importante per ricordare tante figure che nel tempo hanno costruito un legame indissolubile con l'istituto.



La cerimonia è iniziata presso la sala del Cinema Borsi, dove, dopo i saluti istituzionali da parte della presidente del Cfpcemon Cinzia Gonella e del sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, la giornalista Paola Scola ha tracciato il profilo di colui che rese possibile la nascita del CFP e lo guidò fino al 1996 e si è conclusa con lo scoprimento della targa.



Tra gli intervenuti anche l’artista Tanchi Michelotti



Nel corso dell’evento sono poi state consegnate le borse di studio in memoria di Andrea Bottero, Oscar Casti e Gino Bezzone (a cura dell'Aido Ceva) e Davide Amerio (a cura dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari).