Festa dell'albero a Saluzzo, un nuovo acero in via Martiri (VIDEO)

Sauzzo, Festa dell'albero, momenti della messa a dimora di un nuovo acero in via Martiri

"Noi siamo come gli alberi, con i piedi piantati per terra…" con una gioiosa canzoncina dedicata alle piante, i bambini delle classi A e B della 5° elementare Pivano, sul petto un loro disegno dedicato al significato della Giornata, hanno partecipato con i loro insegnanti, oggi (lunedì 22 novembre) alla Festa dell’Albero 2021 del Comune di Saluzzo.

E’ stato piantato un giovane acero platanoide in via Martiri (a livello della rotonda di via Savigliano) in sostituzione di una pianta precedentemente rimossa perchè malata.

Presente il sindaco Mauro Calderoni con il vicesindaco Franco Demaria, l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti e Flavio Tallone, responsabile del Governo del territorio.

L’alberata sarà arricchita di un altro acero che porterà a 11 le piante nella via. Per far posto al nuovo albero ornamentale verrà sacrificato un posteggio blu.