Calenda a Cuneo per presentare il manifesto politico di Azione

Carlo Calenda, leader di Azione, sarà a Cuneo venerdì 26 novembre alle 18.30, presso il Teatro Toselli, per presentare il manifesto politico di Azione.



Dopo il grande risultato ottenuto da Calenda a Roma dove la sua lista è risultata la prima rappresentata in consiglio comunale, il leader di Azione è ora impegnato in un tour tra le città italiane e Cuneo sarà tra le prime città che l'ex ministro dello sviluppo economico visiterà.



Sarà un'occasione importante per conoscere un leader nazionale che si sta molto affermando.



Sarà possibile partecipare all'evento attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-carlo-calenda-a-cuneo-206182115257 oppure scrivendo un'email a ufficiostampagrandainazione@gmail.com.