Alba e il parcheggio di interscambio in corso Asti: il tema torna in Consiglio

Il tema del parcheggio di interscambio nell’area retrostante corso Asti torna in Consiglio comunale ad Alba attraverso un’interrogazione del consigliere del Partito Democratico Mario Marano, che ha riportato in aula una proposta già avanzata negli anni passati.

Nel suo intervento, Marano ha ricordato come la questione accompagni il dibattito amministrativo da tempo: "È un’interrogazione che ripropongo da molti anni, già dal 2016. Continuerò a farlo finché non arriveremo a una soluzione, perché ritengo sia un tema utile per la città".

Il consigliere ha quindi richiamato la prospettiva della bretella di collegamento dal Ponte Albertino verso la zona produttiva, chiedendo se sia possibile valorizzare l’area parcheggio già esistente dotandola di servizi igienici, docce e sistemi di videosorveglianza, trasformandola in un vero punto di accoglienza per visitatori e turisti e contribuendo a ridurre il traffico nel centro cittadino.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Edoardo Fenocchio, che ha riconosciuto come l’area disponga già oggi di una notevole disponibilità di parcheggi pubblici, elemento che rende la proposta meritevole di attenzione.

"L’istanza di valutarne un impiego come parcheggio di interscambio può certamente essere considerata di interesse", ha spiegato l’assessore, sottolineando però che la sola presenza degli stalli non basta a renderla attrattiva.

Fenocchio ha evidenziato come un parcheggio di interscambio debba essere accompagnato da servizi di collegamento efficienti verso il centro, sistemi di sorveglianza e un presidio costante capace di evitare utilizzi impropri, soprattutto nelle ore serali e notturne, in una zona oggi poco frequentata.

L’interrogazione si inserisce inoltre in un ragionamento più ampio avviato dall’amministrazione sulla mobilità urbana. "Stiamo valutando sistemi che consentano di raggiungere il centro in modo più efficace, efficiente e sostenibile", ha aggiunto, citando tra le ipotesi allo studio anche forme di trasporto a chiamata per collegare le aree periferiche con il cuore cittadino.

Si tratta, al momento, di progettualità ancora in fase di studio e verifica di fattibilità, ma che potrebbero in futuro trovare proprio nell’area di corso Asti uno degli spazi più adatti allo sviluppo di un sistema di interscambio.