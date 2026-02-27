Salmour: la messa in sicurezza di via Paratino e la Commissione Mensa Scolastica tra i punti del consiglio comunale del 4 marzo

Consiglio comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica a Salmour, mercoledì 4 marzo, alle 19, per la trattazione di un articolato ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, saranno affrontati una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e l’adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti e delle dotazioni di cassa al 1° gennaio 2026.

Gli altri argomenti: la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari; la costituzione della Commissione Mensa Scolastica e l’approvazione del relativo regolamento, nonché alcune modifiche al regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed Edilizio Comunale.

Verranno infine approvati le linee di indirizzo per la determinazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici a terra nel territorio comunale e i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale nel tratto di Via Paratino.