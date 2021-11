A Saluzzo ora le allerte meteo arrivano direttamente sullo smartphone, con Telegram

Il Comune di Saluzzo ha un nuovo piano di Protezione civile e grazie al sito web comunale e a Telegram ora è più facile essere aggiornati in tempo reale in caso di pericolo.

Il documento contiene tutte le misure da adottare in caso di calamità naturali o eventi catastrofici che possono mettere a rischio la popolazione saluzzese.

Il nuovo piano è stato caricato sul sito internet del Comune di Saluzzo (è anche stato inserito un collegamento rapido dalla home page attraverso uno dei pulsantoni blu sotto le notizie) con tutta una serie di dettagliati allegati in cui sono indicate le infrastrutture, le risorse della città, i punti di rischio, le azioni da intraprendere e i soggetti responsabili per l’attuazione del piano stesso.

Il Piano di Protezione civile comunale si può consultare sul sito istituzionale della Città (clicca qui). Con l’approvazione del nuovo Piano è stato anche varata una rinnovata versione del Regolamento comunale di disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione civile che sostituisce quello in vigore dal 2005 (clicca qui per accedere al link).

Inoltre, sempre sulla home page del portale comunale è stato inserito un ulteriore collegamento veloce (sempre tramite i pulsantoni blu) al servizio dell’Arpa Piemonte sui livelli di allerta che riguardano Saluzzo.

Infine, per essere sempre aggiornati su eventuali allerte meteo o allarmi per calamità e disastri, si può effettuare l’iscrizione gratuita (nel rispetto della privacy) al canale Telegram del Comune di Saluzzo dove sono anche disponibili le news di limitazione alla circolazione, quelle dei Servizi scolastici e altre di interesse generale per la popolazione saluzzese.

Le notifiche, che si possono anche silenziare, arrivano direttamente sul cellulare come per tutte le altre chat. E’ sufficiente scaricare l’App di messaggistica Telegram (simile a Whatsapp) e ricercare Comune di Saluzzo.