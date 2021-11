Quali sono i 5 segni più fortunati del 2022?

Essendo quasi giunta la fine dell’anno, si può cominciare a visionare come sarà l’oroscopo per i prossimi dodici mesi, andando a monitorare i movimenti delle stelle per ciascun segno.

Tre segni in particolare, si prospetta godranno di rilevanti soddisfazioni: sarà infatti l’anno dei segni che appartengono alla stessa sfera e che sono governati dallo stesso elemento. Come per ogni previsione però, anche chi non dovesse essere baciato dalla fortuna a priori, non dovrà perdersi d’animo. L’oroscopoè sempre un suggerimento delle forze che si muovono nell’universo e che possono venire in aiuto o ostacolare, ma con la giusta determinazione, anche ciò che sulla carta può sembrare una difficoltà può invece trasformarsi in un trampolino di lancio. L’unica differenza è, che se si appartiene a uno dei fatidici tre segni baciati dalla dea bendata, il vostro trampolino potrebbe essere un po’ più elastico e lanciarvi un po’ più lontano.

I segni più fortunati del 2022: chi sale sul podio?

Fra i tre segni più fortunati del prossimo anno, vi è senza dubbio il Capricorno, per il quale si prospettano molti cambiamenti, soprattutto nell’ultimo trimestre: nuove esperienze, alcune delle quali molto positive, serviranno per crescere come individui, anche spiritualmente. Il lavoro andrà davvero a gonfie vele e ci saranno numerose opportunità da cogliere al volo, come una promozione, ma anche nuove e stimolanti responsabilità. Nel campo dei sentimenti e degli affetti, non ci saranno grandi sconvolgimenti, unicamente per i single, arriverà finalmente il momento non solo di dare amore ma anche di riceverne.

L'oroscopo 2022 di oroscopissimi.it sottolinea come anche il segno del Toro stia per avere un anno memorabile, con tante occasioni per crescere professionalmente; il denaro di certo non mancherà, grazie agli ottimi investimenti fatti con lungimiranza negli anni passati. Come si evince, oltre al Toro, la sorte sarà benevola anche nei confronti del segno della Vergine, nonostante un inizio un po’ altalenante, dovuto ad alcune vicende ancora da risolvere, il 2022 sarà veramente in crescendo. Per quanto riguarda il lavoro, quest’annosarà decisivo, conterà essere ambiziosi e pretendere sempre di più, se la posizione attuale è demotivante, è arrivato il momento di cambiare e cercare un lavoro più in linea con gli interessi e gli studi intrapresi. Basterà cambiare questo aspetto della vita, per migliorare a cascata tutto il resto, dai soldi all’amore, dalla famiglia alla salute.

I segni più fortunati del 2022: a chi le medaglie di legno?

In secondo piano, gli ultimi due segni dello zodiaco che trascorreranno un 2022 piuttosto sereno saranno la Bilancia ed i Pesci. Per i primi, si prospettano notevoli cambiamenti, bisognerà infatti prepararsi ad affrontare dei trasferimenti, anche molto importanti, per potere finalmente vedere riconosciuti i propri meriti in ambito lavorativo. Per quanto concerne l’amore, le coppie ormai stabili andranno incontro ad una nuova primavera dei sentimenti e ritroveranno una complicità che pareva ormai sopita, i single invece dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

Per i pesci, invece, continuerà il trend positivo intrapreso in quest’ultima parte del 2021, soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. Ci saranno infatti tante gioie e soddisfazioni in molti ambiti della vita ed a beneficiarne sarà in particolare la salute, tuttavia, il transito di Giove lascia presagire l’avvicendarsi di una nuova conoscenza in grado di minare anche la stabilità delle coppie più solide. Infine, si può sottolineare che, non basta essere fortunati, bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto, a questo infatti servono le stelle. Come sempre, anche nel 2022 ci saranno segni più o meno fortunati, persone a cui la sorte sorriderà in modo evidente e altre, invece, che dovranno sforzarsi di interpretare i favori del destino, dovranno cioè rendersi conto delle cose buone che il presente metterà loro a disposizione.