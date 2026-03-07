Apri le porte al mondo con AFP: scopri INTER Skills, la mobilità transnazionale che offre tirocini professionalizzanti in Europa per giovani tra i 18 e i 35 anni

Sogni un’esperienza all’estero che ti lanci nel vivo del lavoro internazionale, ti faccia crescere professionalmente e ti trasformi anche personalmente? La nuova mobilità transnazionale di AFP Dronero è l’opportunità che stavi aspettando: un progetto concreto, vibrante e proiettato verso il futuro.

Un’esperienza oltre i confini

Il progetto INTER Skills, inserito nel quadro dei Progetti di Mobilità Transnazionale 2025-2028 promossi dalla Regione Piemonte con i Fondi Strutturali Europei, offre 8 tirocini professionalizzanti di due mesi in Spagna rivolti a giovani tra i 18 e i 35 anni domiciliati o residenti in Piemonte, che siano disoccupati, inoccupati o NEET.

INTER Skills è molto più di una semplice esperienza lavorativa all’estero: è formazione nel mondo reale, immersa in contesti professionali veri, dove competenze tecniche e soft skill si incontrano e si potenziano in un ambiente internazionale.

Perché partecipare?

L’esperienza di mobilità internazionale permette di mettere alla prova le competenze in contesti professionali europei e in gruppi multiculturali; rafforzare la padronanza di lingue straniere essenziali per il mercato del lavoro globale; costruire un profilo professionale distintivo e spendibile sia in Italia sia all’estero; vivere un’esperienza personale arricchente, che apre la mente e amplia le prospettive.

In un mondo sempre più interconnesso, questa mobilità diventa un ponte verso nuove opportunità: un modo concreto per arricchire il proprio curriculum e il bagaglio umano.

Quando e come candidarsi

Le partenze sono previste tra maggio e luglio 2026, e le candidature sono aperte fino al 10 aprile 2026. La selezione avverrà attraverso l’analisi del CV, un test di lingua e un colloquio motivazionale finalizzato a scegliere chi dimostra la giusta spinta, la motivazione e l’attitudine al confronto internazionale.

È il momento perfetto per trasformare un sogno in un progetto concreto e fare parte di un’esperienza professionale e umana di valore europeo.

Le domande dovranno essere inviate entro il 10/04/2026, esclusivamente tramite piattaforma di candidatura on line dell’Agenzia Formativa al seguente link: https://tally.so/r/jayydQ

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando contattare:

E-mail: europa@afpdronero.it

Telefono 0171912056 – 0171909189