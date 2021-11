Nelle prime ore di questa mattina, giovedì 25 novembre, i Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti per spegnere un incendio propagatosi a Madonna dell'Olmo.

L'allarme è scattato verso le 4.25. Le fiamme che interessavano un'auto si sono propagate successivamente ad altre tre vetture, tutte parcheggiate in via Eleonora Rabia 21, in un'area esterna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo con l'autobotte e la Polizia di Stato.