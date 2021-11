Abbigliamento maschile, stili unici e versatili da personalizzare

Solo le donne amano vestirsi bene e scegliere gli abbinamenti a seconda dell’occasione. Questa è una credenza popolare, perché l’uomo ricerca i dettagli e desidera essere sempre vestito al meglio adeguando stile, colore e tessuti senza mai rinunciare alla sua eleganza.

Soprattutto durante la stagione fredda è richiesta una certa attenzione, con i capi di abbigliamento che si fondono uno nell'altro. Il look da ufficio deve differenziarsi da quello casual, seppur mantenendo lo stile unico che contraddistingue ogni persona. La scelta del look, se non studiata nei minimi particolari, rischia di diventare banale oscurando personalità e carattere.

Le combinazioni sono tantissime, così come i colori e i tessuti di pregio che possono essere contrapposti per creare look originali ma sofisticati in ogni occasione.

Non è vero che l’abbigliamento uomo sia privo di fantasia e versatilità, anzi ci sono così tante possibilità da sfoggiare che fanno quasi girare la testa. Boggi Milano ha pensato a tutte le necessità dell’uomo moderno sempre in movimento, che necessita di tanti look nello stesso giorno. I tessuti di pregio sono stati studiati per consentire movimento e traspirazione, con eleganza al massimo del comfort.

Il trend di stagione sono gli anfibi e permettono di giocare con il proprio look, creando sempre qualcosa di nuovo. Uno stile ricercato grazie al bomber in flanella imbottito in piuma con cappuccio arricchito dalla felpa con cappuccio in tessuto tecnico performante, completando il tutto grazie all'estrema versatilità dei pantaloni in cotone elasticizzato.

Il segreto? Puntare sui colori neutri e classici mischiandoli tra loro, facendo attenzione alla tipologia di occasione alla quale si deve partecipare. Il brand di moda maschile guarda al futuro e risponde alle esigenze di un uomo moderno, amante della frenesia ma con il desiderio di essere impeccabile.

Tessuti pregiati e linee d’eccellenza per un look formale ed elegante, come la Polo di maglia navy in lana merino extrafine e i Pantaloni in velluto e modal elasticizzato. Per dare un tocco ancora più raffinato si potrebbe optare per una Camicia a righe azzurre in twill di cotone regular fit coperta dal Cappotto in jersey di lana con pettorina.

Il look casual classico veste un uomo che desidera poter passare da un evento all’altro della giornata, senza mai sfigurare. La casa di moda milanese elimina la banalità e gioca con le nuance seriose rendendole uniche nel loro genere. Ma come movimentare un outfit? Basterà optare per la Giacca blu moro in cashmere e tencel b jersey da indossare insieme ad una Camicia bianca in oxford di cotone elasticizzato e Parka in tessuto tecnico imbottito in piuma, nelle tonalità che si abbinano tra loro perfettamente.

Gusto e versatilità sono le parole chiave di Boggi Milano offrendo capi stilosi e di pregio per impreziosire ogni tipo di look. Un uomo, da parte sua, potrà giocare e studiare quelli che sono gli elementi adatti al proprio stile e personalità.