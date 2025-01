Aeroitalia taglia i collegamenti con la Sicilia: da Cuneo stop ai voli per Trapani e Comiso

Levaldigi è un aeroporto che non decolla. Non è un mistero che sia in costante perdita, nonostante il territorio continui a sostenerlo e a difenderlo, mettendo mano spesso al portafoglio. Ma non basta, perché il più delle volte deve sottostare a manovre e decisioni sulle quali la società di gestione, la GEAC, non ha margini di intervento.

E' esattamente ciò che è accaduto nelle ultime ore, con l'annuncio di ridimensionamento del proprio network in Sicilia da parte di Aeroitalia. La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di numerose rotte da Comiso - tra cui quella per Levaldigi - e la sospensione temporanea dei voli tra Trapani Birgi e Cuneo Levaldigi. Erano stati annunciati lo scorso settembre. Non sono durati nemmeno tre mesi.

Nello specifico, dal 26 gennaio al 29 marzo, il collegamento tra Trapani e Cuneo sarà sospeso, lasciando un vuoto nei voli tra la Sicilia occidentale e il Piemonte. Per quanto riguarda Comiso, invece, Aeroitalia ha deciso di mantenere solo tre tratte: quelle per Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Parma. Tutte le altre rotte da Comiso, tra cui i collegamenti verso Cuneo Levaldigi, Firenze, Bologna e Perugia, saranno interrotte.

La compagnia non abbandona del tutto il mercato siciliano ma sta cercando di focalizzarsi su rotte più redditizie o strategicamente rilevanti. Evidentemente quelle da e per Cuneo Levaldigi non sono tali. Resta ora da capire se, con la stagione estiva, si assisterà a un rilancio delle rotte sospese o a ulteriori cambiamenti nel network.