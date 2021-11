Legge sul biologico: Coldiretti e Legambiente unite nella richiesta di approvazione

Coldiretti e Legambiente si uniscono nella richiesta di portare a termine celermente l’iter di approvazione della legge sul biologico, approvata dal Senato con un solo voto contrario e ancora ferma alla Camera.



“Mai come in questo momento storico – afferma Roberto Moncalvo Delegato Confederale Coldiretti Cuneo – abbiamo bisogno della Legge sul biologico e non solo nell’interesse delle aziende che oggi producono biologico, quanto piuttosto per rispondere alle richieste dell’Europa. Per dare concretezza al Green Deal, dobbiamo agevolare la transizione al biologico di parte delle nostre produzioni. Per farlo, servono norme precise. Oggi le imprese sono in difficoltà a causa di un chiaro vuoto di carattere normativo a cui chiediamo alle istituzioni di porre rimedio senza ulteriori rinvii”.



Con una superficie complessiva di oltre 16.000 ettari la Granda è la Provincia che in Piemonte registra il maggior numero di produttori con metodo biologico e le produzioni riguardano soprattutto colture da foraggio, prati, cereali, frutta e vite. Molto richiesto a livello internazionale è il vino biologico piemontese che, purtroppo, quest’anno ha visto un arresto dell’export a causa del Covid.



“Sono oltre 1.100 le aziende in Provincia di Cuneo. Non possiamo permetterci di perdere tempo nel sostenere un settore con ampie opportunità di crescita economica ed occupazionale – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – siamo alle battute finali per cui ora serve con urgenza l’ultimo passaggio alla Camera”.​