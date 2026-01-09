Mercosur, Bergesio (Lega): "No a rischi superiori a benefici"

"L'Italia ha dato il suo assenso a procedere con l'accordo Mercosur. Nonostante significativi miglioramenti ottenuti in sede negoziale per garantire più tutele ai nostri agricoltori, la Lega ritiene che gli accordi di libero scambio con aree enormi, prive delle regole e delle tutele che caratterizzano le nostre produzioni, siano più pericolosi rispetto ai benefici potenziali.

Troppe volte abbiamo visto situazioni dove, a fronte dei guadagni di pochi, si sono avute invasioni di prodotti a basso costo e bassa qualità. L'esperienza dovrebbe suggerire prudenza e maggiore attenzione alla difesa del nostro sistema agroalimentare, che è un'eccellenza mondiale non solo economica, ma anche di sicurezza e sostenibilità.

Per questo la Lega continuerà a mantenere la propria storica posizione contraria all'accordo e lo ribadirà ogni volta che questo tema verrà discusso e votato nelle sedi deputate a farlo, ovvero i Parlamenti. La tutela dei nostri agricoltori e della qualità del Made in Italy resta per noi una priorità assoluta".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega.