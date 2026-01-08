Ismea, Bergesio (Lega): "Al via lo sportello 'Investe 2026', 100 milioni per la crescita e lo sviluppo delle imprese agroalimentari"

"L'apertura dello sportello 'ISMEA Investe' 2026 rappresenta un'opportunità strategica per il consolidamento ed il rilancio della nostra filiera agroalimentare. Con una dotazione di 100 milioni di euro, mettiamo a disposizione delle società di capitali e delle cooperative strumenti finanziari concreti per sostenere progetti di sviluppo, innovazione e logistica. È un segnale forte di attenzione verso un settore che è il cuore pulsante del Made in Italy".



Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Madama, in merito all'avvio della misura finanziaria gestita da ISMEA (Bando 2026, pubblicato in G.U. del 29 dicembre 2025 n. 148).



La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 di oggi, 8 gennaio 2026, fino alle ore 12:00 del 15 maggio 2026. Per garantire la massima efficienza, lo sportello telematico sarà attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ad eccezione della giornata odierna di apertura e dell'ultimo giorno utile.



"La misura – spiega Bergesio – è strutturata per rispondere in modo flessibile alle esigenze delle imprese attraverso due linee di intervento. Da un lato, offriamo finanziamenti ipotecari agevolati per le società che operano nella produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e logistica. Parliamo di interventi fino a 20 milioni di euro con una durata massima di quindici anni, comprensivi di ben cinque anni di preammortamento. L'agevolazione è straordinaria: consiste nell'abbattimento del 70% del tasso di mercato praticato per l'operazione, con rate semestrali posticipate a capitale costante".



"Dall'altro lato – prosegue il Senatore – ISMEA interviene come partner finanziario a condizioni di mercato, mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari o mutui, per sostenere i progetti più ambiziosi di crescita e patrimonializzazione".



"Come Lega e come Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – sottolinea Bergesio – continuiamo a lavorare per semplificare l'accesso al credito. L'agroalimentare deve poter contare su risorse certe per affrontare le sfide della competitività globale. Invito le realtà del settore a cogliere questa occasione: le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle risorse disponibili".



"Investire oggi nella produzione, nella trasformazione primaria e nella logistica significa garantire un futuro certo ai nostri territori e alle filiere agroalimentari", conclude il Senatore Bergesio, responsabile Dipartimento Agricoltura e Filiere Agroalimentari della Lega.



Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13531