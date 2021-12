Autori di furti in abitazione a Bra arrestati dai carabinieri: a tradirli un cellulare

Lunedì 29 novembre i Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco hanno tratto in arresto tre persone (2 rumeni, di cui un uomo di 34 anni e una donna di 27 anni e 1 albanese di 33 anni, tutti dimoranti a Torino) in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare - in carcere per il cittadino albanese e ai domiciliari per gli altri due soggetti - emessa dal GIP del Tribunale di Asti per alcuni furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2021 nel territorio braidese.



Le indagini sono iniziate nel mese di febbraio a seguito di un controllo su strada effettuato da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Bra. In quella circostanza, tre soggetti a bordo di un’autovettura non ottemperarono all’alt imposto dai militari dandosi alla fuga; l’inseguimento che ne scaturì portò al ritrovamento del veicolo, al cui interno i malviventi avevano abbandonato un telefono cellulare e i proventi di un furto in abitazione appena consumato, consistente in monete storiche e oro per un valore stimato in 10 mila euro circa.



I successivi accertamenti tecnici effettuati sul cellulare, unitamente ad altri elementi investigativi raccolti, hanno portato alla compiuta identificazione dei tre – tutti con numerosi precedenti per reati specifici e conosciuti con molti alias – ritenuti responsabili di avere consumato nel comune di Bra tre furti in abitazione in assenza dei proprietari per un valore complessivo stimato in circa 25 mila euro.



L’attività investigativa che ha fatto emergere i gravi indizi di colpevolezza a carico delle tre persone, si è conclusa pertanto con l’esecuzione del provvedimento restrittivo.