Truffe telefoniche: falsi messaggi a nome dell’ASL invitano a chiamare numeri ad alta tariffazione

Sono stati segnalati all’ASL CN2 alcuni messaggi ricevuti dai cittadini, in cui veniva richiesto loro di chiamare con urgenza numeri a tariffazione elevata che iniziano per 89XXXX, sostenendo la necessità di contattare gli uffici dell’Azienda Sanitaria o altri uffici socio sanitari per ascoltare una comunicazione importante.

Si precisa che non si tratta in alcun modo di SMS inviati dall’ASL CN2 né dall’Ospedale di Verduno. I contatti indicati non appartengono all’Azienda Sanitaria, che non invita mai l’utenza a chiamare numeri a tariffazione maggiorata per i propri servizi.

Viene suggerito pertanto di non tentare in alcun modo di contattare il numero presente nel messaggio ricevuto e si invita a segnalare questi casi alle Forze dell’Ordine.