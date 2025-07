A Monforte l’ultimo saluto a Gilberto Calleri, il cuore del rally piemontese

Si è tenuto questa mattina, mercoledì 2 luglio, presso la Residenza Don Carlo di Monforte d’Alba, l’ultimo saluto a Gilberto Calleri, 55 anni, albese, figura storica e amatissima del mondo dei rally. La cerimonia di benedizione si è svolta nello stesso luogo dove era stata accompagnata anche la madre. La cremazione ha avuto luogo a Bra, e ora Calleri riposa nel cimitero di Monforte.

Il cinquantacinquenne ha perso la vita nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno in un tragico incidente motociclistico a Carrù. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità locale albese, ma non solo, dove “Gil”, come tutti lo chiamavano, era un riferimento affettuoso e rispettato. Ex pilota, navigatore e soprattutto organizzatore, Gilberto Calleri era un punto di riferimento per il Cinzano Rally Team, l’associazione sportiva che organizza il Rally Regione Piemonte.