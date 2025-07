Cuneo, fuga di gas da un’abitazione in corso Francia: intervento dei Vigili del Fuoco

È in corso in questi minuti un intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo a seguito della segnalazione di una fuga di gas proveniente da un bombolone esterno a un’abitazione privata in corso Francia, poco prima del civico 111.

Sul posto è intervenuta una squadra specializzata che sta operando per la messa in sicurezza dell’area. Nella zona si avverte un forte odore acre, ma al momento la situazione risulta sotto controllo e non si registrano persone coinvolte.

Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.