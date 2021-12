In chat i consigli per evitare la quarantena: l’audio di un medico diventa un caso a Saluzzo

Consigli su come evitare la quarantena, proferiti non da un comune cittadino poco ligio alle regole, ma da un medico del territorio. E’ il contenuto di un audio Whatsapp inoltrato per sbaglio su una chat pubblica e ora finito sul tavolo dell’Ordine provinciale dei Medici, che se ne occuperà a partire dalla riunione di Giunta già fissata per il pomeriggio di oggi, lunedì 6 dicembre.



Involontaria protagonista della vicenda sarebbe un medico di base del Saluzzese, il cui messaggio sarebbe stato originariamente destinato alla moglie di un allenatore della società Aba Basket Saluzzo, risultato positivo al Covid.



Nella discutibile comunicazione privata la dottoressa suggerisce alla donna come evitare la quarantena: "(…) Oppure ti sposti tu a casa di tua mamma (…), dici che erano tre o quattro giorni che eravate tutti là perché in casa c’erano dei lavori in corso e c’era solo lui a seguire i lavori (…)".



La stessa finisce però per sbaglio su una chat di genitori, diventando presto di dominio pubblico e chiamando l’Ordine provinciale dei Medici a una verifica che avrà inizio con l’incontro già fissato per oggi.



Dalla società sportiva, che intanto aveva chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma sabato con l’Area Pro 2020 Piossasco, si fa intanto sapere di avere sottoposto a tampone tutti i componenti della prima squadra – e tutti sono risultati negativi – come anche il gruppo delle giocatrici della formazione femminile allenata dallo stesso tecnico.