Saluzzo, investita una donna con un bambino di due anni

Incidente a Saluzzo, in via Cuneo, nei pressi della rotatoria. Una donna di circa 40 anni, la baby sitter, con un bambino di due anni, in passeggino, è stata investita mentre procedeva lungo la strada, nei pressi della caserma della Polizia Stradale e della casa di riposo Tapparelli.



Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, partita dalla Croce Verde di Saluzzo, e l'elisoccorso, che ha provveduto a trasportare la donna al Santa Croce di Cuneo in codice giallo, media gravità. Codice giallo anche per il bambino.

Presenti anche i vigili del fuoco, la Polizia locale per la gestione della viabilità e la Polizia Stradale, che ha compiuto i rilievi del caso sul luogo dell'investimento.