Cani in ufficio? Per l’imprenditore braidese Armando Verrua la risposta è sì

Avete mai pensato di portare il vostro cagnolino in ufficio? Se l’idea vi piace, ci sono buone notizie per voi! Numerose ricerche (come la PAWrometer - Pets at Work della rete di cliniche veterinarie The Banfield Pet Hospital, effettuata su 1.000 dipendenti e 200 responsabili delle risorse umane di aziende americane) hanno evidenziato che 4 aziende su 5 che ammettono gli animali in ufficio hanno riscontrato vantaggi concreti sul clima aziendale.





Insomma, è stato dimostrato quello che gli amanti degli animali già sapevano: un cane migliora la vita di chiunque. Tipo, a Bra l’imprenditore Armando Verrua ha fatto questo esperimento con Golia, un affettuoso bovaro del Bernese, scoprendo che la sua presenza crea un clima super positivo per tutto l’ambiente. Tra una coccola e l’altra condividono stanze, uffici e le stagioni.





Ma c’è dell’altro. Portare i cani in office favorirebbe il benessere del lavoratore, ne ridurrebbe lo stress e aumenterebbe il livello di attività fisica. In generale, maggiore serenità e allegria.



Non solo: avere di fianco il proprio animaletto secondo le ricerche, migliorerebbe pure la performance lavorativa. Poi ci rendono più tranquilli, rilassati, creativi e si sa che avere un animale al seguito migliora la socializzazione.