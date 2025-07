Cuneo, Ugo Sturlese in auto sotto i portici: "Una sciocchezza, ma non c'era alcun pericolo" [VIDEO]

Sta facendo il giro dei social un video che riprende il consigliere comunale di minoranza del Comune di Cuneo Ugo Sturlese, 85 anni, mentre percorre in auto un tratto di via Roma, nel cuore del centro storico, attraversando in particolare la zona pedonale sotto i portici, nel tratto tra via Cattedrale e piazza Galimberti. Una manovra non consentita, immortalata, forse per gioco o forse con fini politici, da alcune persone che si trovavano con lui e poi pubblicata online.

Il decano della politica cuneese, però, non si scompone. Contattato, ammette l’errore ma ridimensiona subito la vicenda:dice con un sorriso -

Nessuna giustificazione particolare, ma nemmeno il timore che l’episodio possa trasformarsi in un caso politico. “Certo, è stata una sciocchezza, sembra quasi che io passeggi abitualmente sotto i portici in macchina. Sono uscito da una riunione, avevo l’auto parcheggiata in quella direzione e ho proseguito. Un tempo quella strada era percorribile anche in auto, evidentemente ho agito per abitudine.”

Poi aggiunge, con tono comunque sempre divertito: “Mi meraviglia abbiano usato questo video per una sciocchezza. Non dico che sia giusto, ma non c’era nessun pericolo. Non mi sono neppure arrabbiato. È stato un errore, ma nulla di più.”

Resta da capire se il gesto avrà conseguenze formali o se resterà una semplice gaffe da fine serata, amplificata più dal web che dai fatti.