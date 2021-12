Applicazioni digitali per le cantine: quale futuro?

Giovedì 9 dicembre, alle ore 16, si conclude il ciclo di appuntamenti “A proposito di vino”, che Confindustria Cuneo ha voluto dedicare a viticoltura ed enologia, per approfondire le molteplici sfaccettature di un comparto che rappresenta una delle colonne del Made in Italy.

Il percorso, partito a maggio con il primo webinar, nei sei incontri proposti finora ha affrontato temi diversi, dal marketing alla sostenibilità, al turismo.

Il settimo ed ultimo approfondimento, dal titolo “Cantina 4.0 – Applicazioni digitali innovative e agevolazioni per le cantine”, sarà incentrato sull’apporto che la tecnologia può fornire al mondo del vino e sulla necessità di saper utilizzare in modo adeguato la mole di dati che le applicazioni digitali producono a differenti livelli.

Verrà dedicato un approfondimento, in particolare, al ruolo del software gestionale, che in cantina è chiamato a collezionare tutta una serie di dati che provengono da numerosi sensori applicati ai principali macchinari utilizzati per il confezionamento, ma anche ad attrezzature come serbatoi e sensoristica di monitoraggio ambientale.

Il webinar, aperto dall’intervento introduttivo del presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo Paolo Sartirano, verrà impreziosito dai contributi di aziende specializzate nello sviluppo di software per il settore.

Massimo Marietta, responsabile Sviluppo Enologia di Sistemi, interverrà con una riflessione di carattere generale nella quale verranno esplorate le caratteristiche che un sistema gestionale dovrà avere per poter valorizzare al massimo il rilevamento dei parametri e l’elaborazione dei dati rilevati.

Giulio Cortese, responsabile dell’area software di CNR Service, parlerà del software MES Industria 4.0, mentre Mattia Arimondo, CEO e fondatore della startup Nova Stark, presenterà l’applicativo realizzato per il monitoraggio delle cantine e delle barricaie, utile per migliorare la gestione delle colmature e degli sfridi di cantina.

Interverranno anche Nicolò Cometto ed Elena Boretto di Confindustria Cuneo, che parleranno rispettivamente di strumenti di finanza agevolata e di incentivi fiscali legati agli investimenti 4.0 per le aziende vitivinicole.

Il webinar, molto utile per le aziende del settore, sarà coordinato da Alberto Cugnetto della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo.

Per iscriversi: confindustria.it/calendario.