Una cena completa alle famiglie cuneesi più bisognose: anche nel 2021 è "Natale di Solidarietà"

Tre antipasti freddi, un antipasto caldo, un primo, un secondo con contorno. E poi dessert, frutta secca e fresca, panettone e una bottiglia moscato: è questo il menu della solidarietà che verrà presto consegnato ad alcune famiglie particolarmente bisognose del territorio cuneese.



Si è tenuta oggi (martedì 7 dicembre) alle 12.30 a Il faro 2 Bistrot di Cuneo la presentazione del progetto "Natale di Solidarietà 2021". Un progetto che vede coinvolti Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Soroptimist Cuneo, Zonta Club Cuneo, Avis Cuneo e Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda nel fornire sostegno alle famiglie bisognose della città e delle frazioni nel periodo delle feste natalizie consegnando nella serata del 23 dicembre una cena completa. Con il prezioso contributo, anche, dei giovani del Rotaract nell'idea di offrire i panettoni, il cui ricavato della vendita al Rotary andrà del tutto alla Casa do Menor in Brasile.



Un evento che le associazioni ormai propongono sin dal 2014 e che in periodo pandemico è uscito da sala San Giovanni per arrivare "a domicilio" alle famiglie più bisognose. I cui piccoli membri, quest'anno, troveranno assieme al cibo anche alcuni regali.



Come nel 2020 le realtà coinvolte sono La Chiocciola, La Novella, il Lovera Palace, La volpe dalla pancia piena e i Goliardi, che hanno assicurato una perfetta distribuzione nel giorno del 23 dicembre. La somma complessiva raccolta nel corso dell'ultima edizione è di 9.000 euro, i nuclei famigliari coinvoli 137 per un totale di 340 persone.



Ma quest'anno il "Natale di Solidarietà" si allarga alla compartecipazione di enti, associazioni e privati cittadini intenzionati a donare una somma per contribuire al progetto: sarà sufficiente realizzare un bonifico al Rotary Club Cuneo (IBAN IT62W0306910200100000077421 - INTESA SAN PAOLO S.P.A. CORSO GIOLITTI, 1 CUNEO) con causale SOSTEGNO AL PROGETTO "NATALE DI SOLIDARIETA' 2021".