Successo per l'incantevole Natale a Savigliano

Si è concluso il primo week end della seconda edizione dell’Incantevole Natale che si è svolta a Savigliano sabato 11 e domenica 12 in piazza Santarosa. “Grande soddisfazione per il pubblico che ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione” commenta il Presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano Andrea Coletti.

Questa seconda edizione è stata organizzata dalla Fondazione e dalla Consulta Cultura, in collaborazione con il Comune di Savigliano. Nel primo week end natalizio la piazza ha ospitato 24 Botteghe delle Meraviglie; grande il successo della Casa di Babbo Natale, tantissime le foto scattate a grandi e piccini insieme a Babbo Natale, 315 le letterine raccolte nella cassetta della posta.

Il laboratorio degli Elfi ha accolto le classi della scuola primaria di Savigliano e tanti bambini che con le loro famiglie hanno realizzato splendide Cornici di Natale e Pupazzi di Lanterne, Pecorelle, Stelle di Natale, con gli Elfi della Cooperativa Proposta 80; le signore hanno realizzato graziose Explosion Box in carta decorata, l’Ass. Voci di Mamme ha proposto due laboratori andati sold out dedicati ai più piccoli.

Tante le famiglie che si sono trasformate in Elfi porta dono, portando stoviglie, biancheria per la casa e piccoli elettrodomestici, per il progetto “Ricomincio da qui… una casa nuova per una nuova vita” a cura di Mai+Sole. Numeroso il pubblico per la sfilata del Complesso Bandistico “Città di Savigliano” la domenica mattina.

La manifestazione verrà riproposta il prossimo week end, con nuovi espositori, e nuovi laboratori sempre su prenotazione: per Sabato 18 sono ancora liberi: Pupazzi di lanterne alle ore 11; Workshop il cappellino di Natale alle 14.00 e Facciamo una spilla all’uncinetto alle 17.30. Per domenica 19 dicembre è ancora possibile prenotarsi per Savinscatola dalle 9.30 alle 12.30; per realizzare la “Candelina di Natale” alle 14.00 e per Fotografare il Natale dalle 17.30 alle 18.30 a cura del Circolo Fotografico Imago.

Tutti prenotabili su www-entemanifestazioni.com/natale

L’Incantevole Natale è realizzato grazie al preziosissimo contributo del Comune di Savigliano della Banca CRS, del nuovo sostenitore della Fondazione Eviso SpA; della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT e CRS; dei nostri sponsor Magazzini Montello S.p.A., Euro 1 Società Licenziataria Ristorante McDonald’s di Cuneo e provincia, Tekfire S.r.l., Confartigianato Cuneo, A.R.PRO.M.A. Confcommercio Savigliano e Derby S.r.l., un sentito ringraziamento a tutti gli inserzionisti che ci sostengono.

Un caloroso ringraziamento a tutti i nostri fornitori, a tutti coloro che in diversa forma hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.