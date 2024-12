Il giornalismo piemontese piange Franco Guarino, reporter "dal chilometro facile" Garessino d'adozione

Nuovo lutto nel giornalismo piemontese, che piange oggi la scomparsa di Franco Guarino, storico reporter ed esploratore e collaboratore per la RAI molto conosciuto anche in provincia Granda.

Guarino aveva 78 anni, la maggior parte passati a fare il giornalista (anche se l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte è avvenuta solo nel 2023 e “ad honorem”). Era conosciuto come un professionista “dal chilometro facile”, esponente di un giornalismo che viveva sul campo e non poteva non farlo, qualcosa che, oggi, sembra quasi un ricordo appannato. Inviato sia per il media torinese sia per l’ONU in diversi contesti e situazioni, sono tantissimi gli aneddoti legati alla sua carriera, che l’ha visto andare nell’Afghanistan dei Taliban, nel Vietnam dell’influenza aviaria, sull’Everest, in Cina, alla ricerca della fonte del Rio delle Amazzoni. Una vita vissuta all’avventura e capace di regalare a ogni ricordo un sostegno concreto nella forma di una VHS – i computer sono forse stati la terra più inesplorata, per così dire – con un puntuale documento video.

Guarino aveva visitato Garessio nei primi anni 2000 per la prima edizione del Festival della Montagna. È arrivato ad amare il paesino e a stringere legami importanti, abitando per alcuni anni nel borgo medioevale.

L’ultimo saluto gli verrà accordato martedì 31 dicembre alle 14.30, nel tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino. L’intera redazione del nostro giornale si unisce al cordoglio.