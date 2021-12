Come scegliere un agriturismo in Piemonte

Il Piemonte offre davvero ottime opportunità in termini di strutture turistiche e racchiude nei suoi confini località straordinarie, paesaggi mozzafiato da ammirare e numerose occasioni di svago di cui si può fare esperienza durante tutto il corso dell'anno.

Cercando online si trovano infatti numerosi articoli che parlano di cosa fare e cosa vedere in quest’affascinante regione del nord Italia: BeBorghi.com ad esempio offre ai suoi lettori spunti sulle migliori strutture ricettive e idee per trascorrere le proprie vacanze o anche solo qualche giorno all'insegna del relax e della tranquillità in questi luoghi.

Per soggiornare qui si può scegliere tra alberghi, bed and breakfast, villaggi e rigeneranti resort con SPA e centri termali. Una tipologia di alloggio particolarmente apprezzata per chi vuole dedicare del tempo a sé stesso è anche l'agriturismo: luoghi bucolici, adatti agli amanti della natura e perfetti per coppie, famiglie, ma anche a gruppi di amici.

Come scegliere il miglior agriturismo in cui soggiornare? Esistono diverse variabili che si possono prendere in considerazione e ognuna avrà un peso maggiore o minore a seconda delle proprie esigenze personali.

La posizione della struttura

Una delle prime caratteristiche che balzano all'occhio di chi sta cercando un agriturismo in Piemonte è la posizione geografica della struttura. Alcuni agriturismi sono infatti posizionati in contesti meravigliosi e circondati da panorami straordinari, ammirabili direttamente dalla finestra della propria camera.

Un ottimo agriturismo dovrebbe ovviamente riuscire a rispecchiare il più possibile l’idea di luogo idilliaco e immerso nella natura, dove la tranquillità la fa da padrona, insieme alla quiete e all’aria pulita. Spesso gli agriturismi vengono scelti per le vacanze proprio da chi vive quotidianamente in contesti diametralmente opposti, come grandi centri città particolarmente affollati e inquinati, nei quali il relax non regna certo sovrano.

Per questa clientela l'agriturismo rappresenta una vera oasi di pace, perfetta per staccare dalla realtà, fare una pausa dagli impegni quotidiani e rigenerarsi in compagnia degli amici o della famiglia.

Le dimensioni dell'agriturismo

Esistono agriturismi di ogni tipo e mentre alcuni coprono superfici enormi, spesso derivanti da antichi cascinali ristrutturati, altri sono invece piuttosto contenuti e offrono spazio per un limitato numero di ospiti. Proprio per questo, è bene riuscire a capire in anticipo quale sia la dimensione della struttura, così da organizzarsi per tempo per eventuali prenotazioni.

Alcuni clienti cercano inoltre un agriturismo in Piemonte di piccole dimensioni, proprio per ritrovarsi in un ambiente il più possibile accogliente e familiare, non troppo "affollato" e ricco delfascino unico di un retreat immerso nella natura.

La ristorazione

La parte ristorativa è sicuramente un aspetto centrale di un'attività di questo tipo. Negli agriturismi del Piemonte si possono assaporare piatti tipici della regione, realizzati con materie prime di ottima qualità, spesso prodotte totalmente o parzialmente a KM 0 dall'agriturismo stesso.

Le strutture non offrono generalmente un numero elevatissimo di coperti per pranzo e cena ed è quindi sempre meglio chiedere in anticipo se è necessario prenotarsi per usufruire dei tavoli a disposizione, se si desidera approfittare anche del servizio cucina.

Il budget

Come tutte le strutture ricettive, anche gli agriturismi si dividono tra strutture più economiche e strutture invece di elevato prestigio. La tipologia di alloggio non punta a offrire sicuramente un lusso sfrenato ai suoi ospiti, ma alcuni agriturismi possono comunque disporre di maggiori servizi, di ambienti di maggiore qualità e di numerosi comfort extra.

Non tutte le strutture insomma sono accessibili a tutte le tasche, ma è senza dubbio possibile trovare l’agriturismo perfetto per i propri standard, tra le infinite opzioni della regione.

Questi sono in linea di massima i parametri principali con i quali si può scegliere un agriturismo in Piemonte. Ognuno poi dà ovviamente maggior peso a uno o all’altro di questi aspetti, puntando più a un cibo di assoluta qualità, piuttosto che al contesto nel quale è ubicata la struttura e così via.

Ad ogni modo, uno o più giorni in agriturismo danno modo di vivere a pieno il contatto con la natura nella sua più raffinata semplicità: destinazioni perfette per un semplice weekend fuori porta, ma anche per una vacanza di una o più settimane.