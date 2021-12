Bra, in programma tante iniziative per festeggiare il Natale, dai mercatini ai presepi itinerari

Si avvicina il Natale e, come d’abitudine, a Bra diverse associazioni propongono interessanti iniziative. Lucilla Ciravegna, assessore con delega alle politiche sociali, ci illustra le principali.

Sabato 18 dicembre, dalle 15, la Pro Loco di Pollenzo espone alcuni banchetti con prodotti artigianali a cura di alcune signore anziane che tutte le settimane si ritrovano per realizzarli. Il ricavato sarà destinato alle scuole per l’acquisto di materiali utili alla didattica, come quelli di cartoleria.

Sempre sabato 18 dalle 15.30 in via Cavour sarà allestito il mercatino solidale di Natale, a cura dell’associazione Primavera africana, realtà fondata nel 2007 da don Max, per combattere l’analfabetismo e la mancanza di istruzione che affliggono quel continente. Sulle bancarelle si potranno trovare oggetti di artigianato del Benin e altre idee regalo: acquistandole si darà il proprio contributo alla realizzazione di progetti in favore dei bambini di quella terra.

Alle ore 21, il Centro Polifunzionale "G. Arpino" si terrà invece la tradizionale festa di Natale della Fidas (federazione italiana associazioni donatori sangue): in programma lo spettacolo "Duet’s 15" con i più grandi successi di Edoardo Bennato, Lucio Battisti e Renato Zero. Ingresso gratuito.

Domenica 19 è previsto poi il pranzo di solidarietà della Fondazione Aghav onlus (centro diurno per disabili): un momento conviviale con tutti i ragazzi, le loro famiglie e i volontari per scambiarsi gli auguri.

Tutt’ora in corso è invece l’iniziativa "Presepiando, il tuo presepe in esposizione", a cura dell’associazione Gli Amici dei Giardini della Rocca di Bra. Fino al 7 gennaio potete portare i vostri presepi ai Giardini della Rocca e posizionarli negli spazi accessibili a tutti. Per maggior informazioni visitare la pagina fb dell’associazione.

Infine, Ciravegna ci tiene a ricordare che martedì e mercoledì scorso si è tenuto nella CNOS-FAB un momento di ringraziamento per le decine di volontari che in questo periodo stanno donando parte del loro tempo per presidiare gli hub vaccinali di Verduno e Bra e la chiusura delle strade negli orari di apertura/chiusura delle scuole.