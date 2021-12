Il mutuo online

Il mutuo è un finanziamento che viene richiesto solitamente per acquistare, edificare o ristrutturare un immobile, per lo più ad uso abitativo. A erogare questo prestito in denaro sono le banche, le società finanziarie e gli istituti di credito. Si distingue da altri tipi di prestito perché è una forma di finanziamento condizionata da un’ipoteca, data come garanzia del futuro rimborso. In pratica si tratta di una partecipazione reciproca, da qui la definizione “mutuo” dal latino Mutuus, dato in cambio.

Caratteristiche di un mutuo online

Le caratteristiche di un mutuo sono diverse e si classificano a secondo di diversi fattori quali, ad esempio, la tipologia di rimborso, i tassi di interessi applicati, le prerogative di chi ne fa richiesta. Fra un mutuo concesso da una banca tradizionale e un mutuo on line , non ci sono differenze sostanziali, se non, in qualche caso, per le modalità seguite al momento della stipula o il costo complessivo del finanziamento.

Il capitale iniziale

L’importo elargito dalla banca al contraente costituisce il capitale. Solitamente consiste nell’80% del valore immobiliare ossia del prezzo della casa da acquistare o del preventivo concordato per i lavori di ristrutturazione. Qualche banca offre una copertura pari all’intero ammontare della cifra necessaria, chiedendo qualche garanzia in più.

Modalità di rimborso

Il rimborso di un mutuo avviene tramite il pagamento di rate periodiche che si compongono di una parte del capitale iniziale e degli interessi maturati. La cadenza delle rate è perlopiù mensile, raramente avviene un rimborso con periodicità bimestrale o trimestrale.

Tassi di interesse

Gli interessi sono calcolati sulla base del capitale iniziale, di un tasso percentuale e dell’unità di tempo “anno”, che può essere anche “semestre” o “mese”, ma molto raramente. Gli interessi possono essere a tasso fisso, predeterminati al momento della sottoscrizione e che comportano rate sempre uguali, oppure a tasso variabile, calcolati rata per rata, secondo l’andamento dei mercati finanziari. Quando il tasso è variabile viene stabilito un tasso “tetto”, vale a dire un massimo oltre il quale non si può andare, per tutelare il cliente da rate troppo elevate a causa di eccessive impennate del mercato. Può capitare, se autorizzato dalla banca erogante, che l’importo della rata venga occasionalmente ricalcolato, in base alle esigenze momentanee del cliente. In questo caso si parla di tasso misto.

Durata del mutuo

In genere un mutuo ha una durata che va dai 5 ai 30 anni. Viene definita in base alla cifra concessa e ottimizzata al piano di rientro che si intende attuare. Qualche istituto arriva anche a concedere mutui di 40 o addirittura 50 anni. In questi casi i termini di garanzia e i tassi di interesse sono più sostenuti: oltre alla ipoteca sull’immobile, è probabile che si richiedano altre garanzie e le percentuali subiscano aumenti importanti.

Requisiti per ottenere un mutuo online

Per contrarre un mutuo online, o presso un banca tradizionale, è necessario che sia il richiedente che l’immobile per il quale si vuole ottenere il capitale rispondano a requisiti particolari che garantiscano la regolarità di tutti gli aspetti contrattuali fra l’ente mutuante e il mutuatario, cioè colui che richiede il mutuo. Questi, che salvo eccezioni dovrà essere maggiorenne e residente in Italia, deve presentare tutta la documentazione necessaria richiesta dalla banca, oltre a fornire garanzia sulla solvibilità costante per tutto il periodo interessato. Anche la casa a cui è destinato il mutuo deve essere idonea: la documentazione relativa viene fornita da professionisti e da periti che devono attestarne le conformità abitative, catastali, classe energetica e così via.

L’ipoteca

Come detto, la caratterista che distingue i mutui dalle altre forme di prestito è l’ipoteca. È la garanzia che tutela la banca mutuante in caso il cliente non riesca ad onorare l’impegno e le dà diritto di prelazione su eventuali altri creditori che avanzassero diritti sull’immobile.

Agevolazioni fiscali

Contraendo un mutuo destinato a un immobile ad uso “prima casa” o “abitazione principale” si possono ottenere agevolazioni fiscali sulle operazioni di compravendita e riduzioni delle aliquote fiscali connesse all’Iva e all’imposta di registro. Inoltre, in fase di dichiarazione dei redditi, è possibile detrarre una quota degli interessi passivi gravanti sul mutuo.