Produzione industriale in calo dello 0,7%. Metalmeccanico e tessile-abbigliamento-calzature i settori più sofferenti

La produzione industriale in provincia di Cuneo nel I trimestre 2025 ha registrato una variazione del -0,7% rispetto all’analogo periodo del 2024, migliore rispetto al dato regionale (-1,7%). Quello cuneese è un risultato che mostra come le imprese del territorio, nonostante gli sforzi profusi abbiano avuto alcune difficoltà rispetto agli shock registrati negli ultimi anni caratterizzati da instabilità economica e prezzi oscillanti, conseguenze derivanti dal protrarsi dell’invasione russo-ucraina, dal più recente conflitto israelo-palestinese e da una situazione geopolitica internazionale incerta e in continuo divenire.

I trimestre 2025 in sintesi - provincia di Cuneo

Indicatore Variazione % I trim 2025/I trim 2024 Produzione industriale -0,7 Ordinativi interni -2,1 Ordinativi esteri -0,4 Fatturato +0,7 Fatturato estero +1,3 Grado di utilizzo degli impianti (%)* 63,94 *Tasso % registrato nel trimestre in analisi



Il risultato emerge dalla 214ª “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di commercio provinciali nei mesi di aprile e maggio 2025 con riferimento ai dati del periodo gennaio-marzo 2025. La ricerca ha coinvolto 1.731 imprese industriali piemontesi, di cui 270 cuneesi che vantano 14.335 addetti e un valore di oltre 4,9 miliardi di euro di fatturato.

Nel I trimestre 2025 registrano risultati positivi il fatturato estero (+1,3%) e il fatturato totale (+0,7%), mentre il leggero calo dell’output si associa al segno meno dei restanti indicatori congiunturali: ordinativi interni (-2,1%) e ordinativi esteri (-0,4%). Il grado di utilizzo degli impianti si attesta al 63,94%.

"L’attuale congiuntura economica presenta elementi di criticità che richiedono attenzione e interventi mirati. La contrazione della domanda interna e le incertezze sui mercati internazionali impongono scelte strategiche per sostenere la tenuta del sistema produttivo. È necessario rafforzare il supporto alle imprese e incentivare politiche di sviluppo capaci di favorire una ripresa solida e duratura, in un contesto ancora caratterizzato da instabilità geopolitica e sfide strutturali – afferma il presidente della Camera di commercio Luca Crosetto".



La produzione industriale in provincia di Cuneo per settori

Variazione percentuale I trimestre 2025/2024

Settori Var. % Industrie alimentari +2,5 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature -1,5 Industrie metalmeccaniche -5,5 Altre industrie manifatturiere +1,7 Totale -0,7

Fonte: Unioncamere Piemonte – CCIAA Cuneo, 214ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese



Nel I primo trimestre 2025 mostrano un segno positivo le industrie alimentari che riportano +2,5% e le altre industrie manifatturiere +1,7%; calano in maniera sensibile le industrie metalmeccaniche con -5,5% a cui segue il settore tessile-abbigliamento-calzature che registra un -1,5%.

Scendendo nel dettaglio dimensionale d’impresa emerge come, in termini di output prodotto, solo le piccole imprese (10-49 addetti) hanno prodotto una variazione tendenziale positiva (+2,6%), seguite dalle micro imprese (0-9 addetti) con +0,7%, mentre le restanti classi dimensionali riportano il segno meno: -1,1% nelle medie imprese (50-249 addetti) e -7,0% nelle realtà di maggiori dimensioni (oltre 250 addetti).

LE IMPRESE MANIFATTURIERE DELLA PROVINCIA DI CUNEO E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Al campione, costituito da 270 imprese manifatturiere cuneesi, è stato chiesto di rispondere a una serie di domande relative al tema dell’IA.

Il 10% delle imprese intervistate utilizza le tecnologie legate all’intelligenza artificiale e prevede di farlo in futuro. Gli ambiti di riferimento riguardano: gestione economico-finanziaria, clienti e processi commerciali tradizionali o e-commerce, servizi e/o della produzione, progettazione, ricerca e sviluppo, marketing, comunicazione esterna e promozione digitale, area della logistica, organizzazione e gestione risorse umane.

Oltre il 45% delle imprese che utilizza le tecnologie legate a IA dice di averle acquisite, sviluppate e mantenute internamente all’azienda; è del 20% la percentuale di imprese che hanno assunto o prevedono assunzioni di personale specializzato per gestire in modo efficace le suddette tecnologie; chi adotta l’IA, per il 75%, sostiene che possa affiancare il personale nei compiti volti a migliorarne l’efficienza e, allo stesso modo, è quasi il 50% del campione ad affermare che l’accelerazione dei processi di reskilling e upskilling, per il tramite di IA, è significativa così come l’aumento della produttività riferita alla riduzione dei costi del personale.

Per incrementare la diffusione dell’IA è necessario intervenire sulla conoscenza delle modalità di introduzione nei processi aziendali, ancora oggi il reale ostacolo per il 60% degli intervistati.