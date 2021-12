Impronte digitali all'Istituto comprensivo Sobrero di Cuneo

L’Istituto Comprensivo Cuneo Via Sobrero è stato selezionato per avviare una Campagna di Crowdfunding con il contributo della Fondazione CRC ed il supporto della Rete del Dono nell’ambito

del “Bando Crowdfunding. Nuove risorse per il terzo settore e la scuola”.



Il crowdfunding è una modalità di raccolta fondi attraverso piattaforme online dedicate che consentono a singole persone e organizzazioni di donare somme di denaro per realizzare specifici progetti, rafforzando il legame tra organizzazioni e comunità territoriali e virtuali.



La nostra campagna dal titolo “#IMPRONTE DIGITALI” verrà lanciata tramite pagina dedicata sul sito della Rete del Dono a partire dalle ore 20.00 del 23 dicembre 2021 e rimarrà attiva fino al 22

febbraio 2022.



Essa prevede la raccolta fondi per l’acquisto di strumentazione informatica per integrare e facilitare l’apprendimento scolastico.

L’idea nasce da un’esigenza trasversale di dotare il nostro Istituto di attrezzatura più moderna e vicina alle esigenze dei nuovi nativi digitali; raggiungere questo obiettivo ci consentirebbe di ampliare

l’offerta formativa e offrire più opportunità di sviluppo creativo delle competenze in relazione alle attività didattiche curriculari, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie attraverso percorsi mirati e consapevoli all’uso delle stesse.



L’appello a donare è anche esteso a tutta la comunità cuneese: dalle famiglie, agli ex alunni, i nonni dei nostri piccoli alunni, gli esercenti di quartiere, associazioni culturali, Istituzioni e semplici cittadini

che si riconoscono nei valori che vogliamo consolidare e trasmettere e che siano disposti a sostenerci.



Apporre un link condividendo la campagna #improntedigitali sulla propria pagina social, può essere già un grande aiuto a diffondere il nostro messaggio! Più persone ne sono a conoscenza, meno tempo servirà per raggiungere l’obiettivo della nostra raccolta fondi.

Basta poco per fare tantissimo, se tutti facciamo la nostra piccola parte. Tante piccole donazioni, insieme faranno una grande somma!

La campagna potrà essere seguita alla pagina dedicata,

https://www.retedeldono.it/it/progetti/ic-cuneo-via-sobrero/impronte-digitali dove potranno essere fatte le donazioni di importo fisso o libero a fronte delle quali sono previste ricompense simboliche al donatore (es. piccoli lavoretti fatti dagli alunni, visita alla Caserma Vian, Omaggio della Libreria dell’Acciuga che ringraziamo pubblicamente e ancora altro).



Per informazioni e contatti potete scrivere a improntedigitali@comprensivocuneoviasobrero.edu.it