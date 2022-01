Il grazie di Cuneo al Coni Veja per 46 anni di caffè e gentilezza

Serrande abbassate in via Roma, all'angolo con via Peveragno, a Cuneo. Non c'è il bancone dei caffè sotto i portici, non c'è il piccolo dehor.

Il Coni Veja ha chiuso dopo 46 anni di attività. Lo ha fatto alle 13 dello scorso 31 dicembre, a seguito della decisione di cedere l'attività. La speranza di molti è che i bei locali non cambino destinazione d'uso e che chi deciderà di rilevarli continui l'attività di somministrazione.

In vetrina due spazi bianchi da riempire, dove i tanti affezionati clienti del Coni Veja hanno lasciato dei messaggi scritti di ringraziamento e di auguri per il titolare Paolo Tallone e per il suo staff: Marta, Clinton, Emanuela, Aida e Samuele.

Grazie è la parola più ricorrente. Assieme a gentilezza, la cifra più evidente del servizio che il bar ha offerto la città, accompagnandola sempre ad un ottimo caffè.