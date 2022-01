Mondovì, approvato dalla Provincia il progetto definitivo per la rotatoria di via Otteria

Un intervento molto atteso e che presto vedrà la luce.

E' stato approvato il progetto per la realizzazione della rotatoria tra via Otteria (strada provinciale 36) e via Tanaro (strada provinciale 12), all’altezza dell’incrocio per Briaglia.

Da tempo cittadini e Comune sollecitano la realizzazione di una rotonda in questa zona, teatro, purtroppo, di molti incidenti stradali anche di grave entità. L’opera avrà un costo di circa 380 mila euro.

"Con l’approvazione del progetto definitivo l’iter amministrativo-burocratico può ora proseguire con l’approvazione del progetto esecutivo e con la gara d’appalto. A tal fine stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Mondovì" - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - ed in particolare con il sindaco Paolo Adriano e con l’assessore Carboni, affinché vi sia la massima collaborazione tecnica tra uffici al fine di rispettare il cronoprogramma che ci siamo prefissati. Ritengo questo intervento di cruciale importanza in quanto va a migliorare la sicurezza di un incrocio teatro di numerosi incidenti negli ultimi tempi, e rispetto al quale dovevamo una risposta ai residenti della zona che da tempo chiedono a gran voce un intervento".

"Grazie al Consigliere Danna per il continuo impegno su questo tema - dichiara il sindaco, Paolo Adriano - l'intervento che farà la Provincia è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di chi utilizza la viabilità in entrata ed in uscita da Mondovì. Giova sottolineare come, anche questo, sia un impegno mantenuto e dovuto a tutti i cittadino che da anni lo chiedono a gran voce".