Mondovì, sopralluogo coi tecnici della Provincia per la rotatoria di via Otteria

Era stato approvato negli scorsi mesi il progetto definitivo per la realizzazione, a Mondovì, della rotatoria tra via Otteria (strada provinciale 36) e via Tanaro (strada provinciale 12), all’altezza dell’incrocio per Briaglia. L'opera, il cui costo si aggira attorno ai 380 mila euro, è stata fortemente voluta dai cittadini e dal Comune che si erano appellati alla Provincia per aumentare la sicurezza di questo tratto stradale, teatro di diversi incidenti stradali, un intervento "di cruciale importanza", lo aveva definito il consigliere provinciale Pietro Danna. La scorsa settimana, venerdì 25 marzo, è stato organizzato un sopralluogo del sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, e dei tecnici della Provincia di Cuneo, nell'area dove sorgerà la rotatoria.

In questa occasione il primo cittadino ha avuto modo di incontrare i proprietari delle aree interessate, per la sottoscrizione dell’accordo bonario che permetterà di acquisire i terreni necessari alla realizzazione dell’intervento.

"Un’opera importante e attesa, che regolerà il traffico in direzione di Briaglia, Pascomonti, Bastia ma anche quello in direzione dell’Outlet Mondovicino e il casello autostradale e che sarà finanziato in parte con i proventi delle multe dell’Autovelox di Pogliola, installato nel 2016" - sottolineano dal municipio. - "In base al Codice della Strada parte dei proventi derivanti dall’accertamento di violazioni dei limiti di velocità attraverso l’impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento, vanno utilizzati per opere di messa in sicurezza stradale attraverso, per esempio, il potenziamento delle attività della Polizia locale, il posizionamento di nuova segnaletica orizzontale e/o verticale, manutenzione stradale e progetti di educazione alla viabilità".

"L’amministrazione Comunale e quella Provinciale stanno lavorando in sinergia per portare a termine quest’opera il prima possibile, essendo considerata da entrambi gli enti come prioritaria – afferma il consigliere provinciale, Pietro Danna - Confidiamo, quindi, di arrivare al progetto esecutivo a stretto giro, ed in tal senso è stato utile il sopralluogo con i proprietari interessati, per poi indire la gara d’appalto. Siamo vicini, quindi, all’ultimo step dell’iter progettuale relativo a questo intervento".