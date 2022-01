In questo articolo ci occupiamo dei vantaggi che può dare una cucina in muratura: intanto parliamo di un’opzione molto particolare che può dare molte soddisfazioni.

Infatti nel momento in cui ci troviamo nella situazione che abbiamo una casa tutta per noi, dobbiamo creare una cucina che sia a nostra immagine e somiglianza e magari ci verrà in mente la vecchia casa della nonna dove c'erano piatti in ceramica sulle pareti o anche le pentole in rame nonché appunto questo tipo di cucina e quindi ci potrà venire l'idea di avercela anche noi, ma bisogna capire se una buona idea.

Partiamo dal presupposto che la costruzione di questo tipo di cucina implicherà struttura e pilastri fissi che occuperanno molto spazio quindi cominciamo con il dire che si tratta di un'opzione consigliata solo nel caso in cui venga progettata per un ambiente molto grande e che quindi consente di porre le giuste basi, senza dover rischiare spazio e rinunciare a pezzi importanti.

Secondo gli esperti sarebbe consigliabile (anche se non obbligatorio) farsi aiutare da un architetto di interni e un artigiano per realizzare sportelli che saranno su misura componibili. Anche se in questo caso i costi di realizzazione andrebbero ad aumentare.

Mentre ci sono alcune persone che non avendo lo spazio e i soldi necessari per questa soluzione optano per la cucina in finta muratura che è composta da pannelli in truciolato muniti di alloggi per le stelle e anche in questo caso non è proprio una soluzione economica ma sicuramente costa un po' di meno e offre la possibilità di una manutenzione facile.





Alcuni elementi importanti da tenere in conto se vogliamo una cucina in muratura:





Possiamo inserirla anche in un contesto dove le dimensioni non sono gigantesche.

Spesso, se il proprio desiderio è quello di far costruire una cucina in muratura si immagina di doverlo fare in un locale decisamente ampio, ma non deve essere per forza così. Si può fare anche una cucina in muratura di una metratura ridotta.

Ciò che importa realmente è lo stile che deve ricalcare un ambiente rustico e tipico.

È vero che ci sono molte varianti, ma in genere si adottano dei rivestimenti utilizzabili sia per il piano di lavoro che per la copertura della parete dietro i fornelli e persino dei pavimenti: questo rende esteticamente molto piacevole l’insieme. Non tutti hanno a disposizione la possibilità di avere un caminetto in casa, che è l’elemento rustico per eccellenza, ma in cucina, quando parliamo di una cucina in muratura, potrebbe essere bello far installare una cappa a forma di camino, a vista e su misura.

Per quanto riguarda le ante che si aprono e si chiudono si potrà commissionarle ad un falegname per adottare il classico legno, un evergreen che piace a tutti.

Altrimenti non è l’unica soluzione possibile, ciò che si può inserire bene in cucina in muratura è qualsiasi elemento che la nostra fantasia riconduce al passato: ad esempio dei tessuti come il pizzo.

Naturalmente i lavandini non saranno in acciaio ma in pietra o al massimo in rame.